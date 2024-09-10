Умер актер Джеймс Эрл Джонс. Он озвучил Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

В США в возрасте 93 лет скончался актер Джеймс Эрл Джонс, наиболее известный по голосу Дарта Вейдера в киноэпопее «Звездные войны».

Представитель актера Барри Макферсон сообщил журналистам, что Джонс скончался в понедельник утром в окружении семьи. О причине смерти не сообщается.

За свою 60-летнюю карьеру Джонс снялся в десятках голливудских фильмов и сериалов, но мировую славу ему принесла озвучка центрального персонажа киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера.

Он также озвучивал Муфасу в мультфильме «Король Лев» 1994 года и получил множество наград, в том числе «Эмми» и «Грэмми», а в 2011 году был удостоен «Оскара» за вклад в киноискусство.

Телекомпания CNN, в эфире которой также звучал голос актера (заставка «Это CNN»), так вспоминает его работу над первыми «Звездными войнами» в середине 1970-х годов:

«В те времена никто и представить себе не мог, что „Звездные войны“ станут блокбастером, не говоря уже о том, что они превратятся в долговечную франшизу и культурный феномен. Джонс записал все свои реплики за несколько часов и не был указан в титрах картины. По его словам, за фильм ему заплатили всего 7 тысяч долларов. „И я подумал, что это хорошие деньги“».

Тогда у Джонса и режиссера Джорджа Лукаса возникли разногласия по поводу того, как нужно озвучивать злодея Вейдера.

«Я хотел сделать Дарта Вейдера более интересным, более тонким, — цитирует CNN Джонса. — Он сказал: „Нет, нет, вы должны держать его голос в очень узком диапазоне, потому что он не человек“».

Джеймс Эрл Джонс родился в штате Миссисипи 17 января 1931 года.

В детстве у него развилось заикание, в результате чего он многие годы не мог разговаривать.

Его школьный учитель помогал ему восстановить голос и уверенность в себе, заставляя читать поэмы перед классом.

«Он начал бросать мне вызов, подталкивать меня к тому, чтобы я снова заговорил», — вспоминал Джонс.