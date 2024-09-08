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Против рэпера Моргенштерна завели уголовное дело в России

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Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Против рэпера Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. По данным "РИА Новости", он не помечал свои публикации в соцсетях как иноагент.

В правоохранительных органах сообщили, что Моргенштерн в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.

"В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК - "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах", - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее на певицу Монеточку также завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Кого в России признают иноагентом?

На сайте Госдумы России говорится, что иностранный агент, в соответствии с законом РФ - это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Иноагентами могут быть признаны:

  • российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;
  • общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;
  • физическое лицо независимо от его гражданства.

Закон об иноагентах вступил в силу в декабре 2022 года. С тех пор реестр пополнили множество физических и юридических лиц России. Среди них, как мы писали ранее, певица Земфира, шоумен Максим Галкин, журналист Александр Невзоров и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2158693-protiv-repera-morgenshterna-zaveli-ugolovnoe-delo-v-rossii/

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