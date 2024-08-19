Жулдыз Абдукаримова заявила, что ее обманули мошенники

Казахстанская актриса призналась, что попала на удочку мошенников - об этом Жулдыз Абдукаримова рассказала, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Супруга Кайрата Нуртаса провела рубрику "Вопрос-ответ" в Instagram-сторис. Один из первых вопросов, который она получила, касался мошенников - один из читателей блога Жулдыз спросил у нее, попадалась ли она когда-нибудь на их уловки.

Ответ оказался утвердительным - более того, Абдукаримова пообещала поделиться подробностями в самом скором времени.

"Каково это - быть обманутым?! В настоящее время идет процесс. Это отдельная история. Скоро все расскажу", - заинтриговала аудиторию актриса театра и кино.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Не так давно в Сети обсудили новый образ Жулдыз Абдукаримовой - актриса запечатлелась в коротком платье.