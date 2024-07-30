"Вербуют через соцсети и игровые платформы": Димаш Кудайберген предостерег родителей

Димаш Кудайберген поделился мерами предосторожности по противодействию торговле детьми - посол доброй воли Международной организации по миграции опубликовал видео с рекомендациями, передает NUR.KZ.

В обращении на английском языке Димаш предупредил родителей и развеял некоторые стереотипы о том, какие дети могут стать жертвами злоумышленников.

"Как посол доброй воли Агентства по миграции ООН, я хочу обратиться к родителям, педагогам, координаторам и всем взрослым, которые отвечают за детей, их защиту и безопасность.

Когда мы думаем о торговле детьми или эксплуатации детского труда, мы часто представляем тех, кто родился и вырос в неблагополучных семьях, или тех, кто живет на улицах. Но торговля детьми сегодня может иметь множество разных форм. Учитывая, что многие из нас проводят все больше времени в Интернете, некоторые преступники вербуют детей через социальные сети или игровые платформы", - отметил народный артист Казахстана.

Кудайберген дал несколько рекомендаций о том, как уберечь детей от потенциальной беды.

"Поговорите с детьми о рисках общения с незнакомцами онлайн. Обсудите, что важно не делиться фотографиями и видео с незнакомыми людьми. Торговцы могут шантажировать своих жертв через угрозы распространить эти фото и видео.

И самое главное - постройте доверительные отношения с детьми. Это обязательно - тогда ребенок сможет прийти к вам с вопросом или за поддержкой", - заключил Димаш.

Во время июльского Саммита ШОС в Астане Димаш Кудайберген в качестве посла доброй воли обсудил вопросы миграции с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Накануне казахстанский артист объявил, что все билеты на его предстоящий сольный концерт в Астане распроданы.