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Умер актер, сыгравший в "Голодных играх"

Опубликовано:

Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд. Фото: Manuel Romano/NurPhoto/Getty Images

Канадский актер Дональд Сазерленд скончался сегодня на 89-м году жизни. Он был известен в том числе по роли президента Кориолана Сноу в антиутопической франшизе "Голодные игры".

"С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался.

Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли – хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и нельзя требовать большего. Хорошо прожитая жизнь", – написал сын актера Кифер Сазерленд в Instagram.

Как пишет CNN, Дональд Сазерленд умер в четверг, 20 июня, в Майами после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

По данным с сайта IMDb, за свою карьеру Сазерленд снялся почти в 200 различных шоу и фильмах. В их числе: "Клют" (1971), "Обыкновенные люди" (1981), "Гражданин Икс" (1996), "Столпы Земли" (2010), "Голодные игры" (2012-2015) и другие.

"Дональд Сазерленд оставил прочное наследие в Голливуде, играя ли в своих фильмах пугающего и ужасающего злодея или играя респектабельного персонажа постарше. Настоящий характерный актер, Сазерленд – одно из самых известных имен в Канаде, и мы надеемся, что оно останется таким же и после своего времени", – говорится в тексте биографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2121333-umer-akter-sygravshiy-v-golodnyh-igrah/

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