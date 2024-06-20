Умер актер, сыгравший в "Голодных играх"

Канадский актер Дональд Сазерленд скончался сегодня на 89-м году жизни. Он был известен в том числе по роли президента Кориолана Сноу в антиутопической франшизе "Голодные игры".

"С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался.

Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли – хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и нельзя требовать большего. Хорошо прожитая жизнь", – написал сын актера Кифер Сазерленд в Instagram.

Как пишет CNN, Дональд Сазерленд умер в четверг, 20 июня, в Майами после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

По данным с сайта IMDb, за свою карьеру Сазерленд снялся почти в 200 различных шоу и фильмах. В их числе: "Клют" (1971), "Обыкновенные люди" (1981), "Гражданин Икс" (1996), "Столпы Земли" (2010), "Голодные игры" (2012-2015) и другие.

"Дональд Сазерленд оставил прочное наследие в Голливуде, играя ли в своих фильмах пугающего и ужасающего злодея или играя респектабельного персонажа постарше. Настоящий характерный актер, Сазерленд – одно из самых известных имен в Канаде, и мы надеемся, что оно останется таким же и после своего времени", – говорится в тексте биографии.