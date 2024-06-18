Французская актриса Анук Эме, звезда фильма "Мужчина и женщина", умерла в возрасте 92 лет

Икона европейского кино 1960-х, французская актриса Анук Эме, получившая наибольшую известность как исполнительница главной роли в фильме «Мужчина и женщина», скончалась в возрасте 92 лет.

О смерти актрисы сообщила ее дочь Мануэла Папатакис, опубликовав сообщение в инстаграм.

«Мы с моей дочерью Галаад и внучкой Милой с глубоким прискорбием сообщаем о смерти моей мамы Анук Эме. Я была с ней рядом, когда сегодня утром она скончалась у себя дома в Париже», — написала Папатакис.

Всемирную известность актриса получила в середине 1960-х гг., снявшись вместе с Жан-Луи Трентиньяном в фильме молодого режиссера Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Фильм получил более 40 кинонаград, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и двух «Оскаров».

Сама Анук Эме также претендовала на победу в номинации «Лучшая актриса», но уступила статуэтку Элизабет Тэйлор.

За эту же роль актриса получила «Золотой глобус» и BAFTA.

В Европе к тому моменту имя Эме уже было широко известно. Она была одной из самых популярных артхаусных актрис, уже сыгравших серьезные, значимые роли в фильмах Федерико Феллини («Сладкая жизнь» и «8 ½»), Жака Деми («Лола») и Жака Беккера («Монпарнас 19»).

Полтора десятилетия спустя после триумфа «Мужчины и женщины» она снимется и у Бернардо Бертолуччи, в фильме «Трагедии нелепого человека».

Родилась будущая кинозвезда в Париже, в 1932 г., под именем Николь Франсуаз Флоранс Дрейфус. В 1946 году, в подростковом возрасте, она сыграла роль Анук в фильме «Дом на море», после чего решила взять имя своей героини в качестве псевдонима.

Позже по предложению поэта и сценариста Жака Превера она добавила к этому псевдониму фамилию Эме (по-французски «любимая»).

В общей сложности за свою долгую творческую карьеру Анук Эме сыграла в более чем семи десятках кинофильмов. Самыми заметными из них — помимо уже упомянутых — стали «Однажды вечером… поезд» Андре Дельво, «Готов к носке» Роберта Олтмена и два сиквела «Мужчины и женщины» все того же Клода Лелуша.

Актриса четырежды была замужем, однако в последний раз развелась еще в 1978 году, почти полвека назад. У нее была одна дочь от второго мужа.

Последним фильмом, в котором приняла участие Анук Эме, стала кинолента Шарлотты де Тюркгейм «Большой — значит красивый», вышедшая на экраны в 2012-м, в год 80-летия актрисы.

За два года до этого она была удостоена премии Московского кинофестиваля «Золотой орел» в номинации «За вклад в мировой кинематограф», для получения которой не говорящая по-русски актриса впервые приехала в Россию.

Вручая актрисе статуэтку, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что «за многие годы [Анук Эме] стала олицетворением всего того, что называется женщиной».