Исполнитель роли Гэндальфа во "Властелине колец" попал в больницу в Лондоне
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Британский актер Иэн Маккеллен получил травму на спектакле в театре Лондона. Артист упал во время сцены драки. Сейчас он чувствует себя хорошо, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
Британский актер Иэн Маккеллен был госпитализирован в разгар спектакля в театре Ноэля Кауорда в Лондоне. 85-летний артист упал со сцены и получил травму во время инсценирования драки.
Зрителей после происшествия сразу вывели из зала, а представление прервали. Маккеллен исполнял в тот вечер роль Джона Фальстафа в "Короле игроков".
Позже представитель актера сообщил, что сэр Иэн чувствует себя хорошо и в скором времени ожидает выздоровления. Возможно, он вернется на сцену театра уже в следующую среду.
По информации на официальном сайте актера, Иэн Мюррей Маккеллен родился 25 мая 1939 года в больнице города Бернли, расположенного на севере Англии. Его отец Денис Мюррей работал инженером-строителем.
Часто играл в школьных постановках. А в 1961 году, когда окончил университет, решил стать актером театра.
В 1988 году открыто заявил на радио о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. С тех пор является активистом за права представителей ЛГБТ.
Широкой аудитории известен благодаря роли Гэндальфа в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона. Номинировался на "Оскар" дважды - в 1999 году за фильм "Боги и монстры", а также в 2002 году за "Властелин колец: Братство кольца".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2119149-ispolnitel-roli-gendalfa-vo-vlasteline-kolec-popal-v-bolnicu-v-londone/