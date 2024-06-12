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Умерла Франсуаза Арди, один из символов французской поп-музыки

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Певица Франсуаза Арди
Франсуаза Арди. Фото: Serge BENHAMOU/Gamma-Rapho via Getty Images

Одна из самых любимых во Франции певиц Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет.

"Мама ушла", — написал в фейсбуке ее сын Томас Дютрон (он тоже музыкант), сопроводив пост их совместной архивной фотографией.

Долгое время Арди боролась с лимфомой, а в 2019 году сообщила об обнаружении нового онкологического заболевания. В марте прошлого года она заявила, что никогда больше не сможет петь.

Арди ворвалась на музыкальную сцену в 1962 году и стала иконой стиля, вдохновлявшей Мика Джаггера и Боба Дилана.

Известная своими меланхоличными балладами, она была символом французского поп-движения Yé-yé, названного так из-за его отсылки к английской музыке.

Среди ее самых известных песен — "Все девочки и мальчики" (Tous les garçons et les filles) и "Mon Amie La Rose" ("Мой друг, роза").

Арди родилась в оккупированном нацистами Париже в 1944 году. Как и многие девочки того времени, она выросла, слушая Элвиса Пресли, Клиффа Ричарда и других американских и британских звезд на "Радио Люксембург", и подписала свой первый контракт со звукозаписывающей компанией всего в 17 лет.

Ее прорыв как музыканта произошел в 1962 году с песней Tous les garçons et les filles, в которой она пела о всех мальчиках и девочках, идущих рука об руку, в то время как "я иду одна по улицам, мое сердце болит". Песня мгновенно стала хитом во Франции и даже прорвалась в чарты Великобритании.

Ее стиль очаровал модельеров. Арди была долгое время «лицом» знаменитых домов Шанель и Ив Сен-Лоран. Пако Рабанн создал для нее мини-платье из золотых пластин.

Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер однажды назвал ее "идеальной женщиной", а Боб Дилан написал ей несколько любовных писем. Он также обратился к ней в стихотворении на обложке своего альбома 1964 года "Другая сторона Боба Дилана".

Арди была замужем за певцом Жаком Дютронком, от которого у нее родился сын Томас. Они расстались в конце 1980-х, но она часто называла бывшего мужа любовью всей своей жизни.

В 2004 году у нее обнаружили лимфому, а в 2015 году она провела несколько недель в искусственной коме после падения. В 2021 году Арди сообщила, что у нее рак и жизнь "близка к концу".

"Я постоянно испытываю проблемы с дыханием и задыхаюсь, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать", — цитирует прошлогоднее заявление певицы BFM TV.

Карьера Арди длилась более пяти десятилетий, в течение которых она выпустила около 30 альбомов. Журнал Rolling Stone поставил ее на 162-е место в списке 200 величайших исполнителей всех времен в 2023 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2116143-umerla-fransuaza-ardi-odin-iz-simvolov-francuzskoy-pop-muzyki/

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