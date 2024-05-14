Актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения в центре Манхэттена

Известный голливудский актер Стив Бушеми стал жертвой нападения на улице Нью-Йорка, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian. После нападения незнакомца он был вынужден обратиться в больницу.

По данным издания, о произошедшем в воскресенье сообщил представитель актера. С его слов, звезду фильма "Фарго" и сериала "Подпольная империя" ударили по лицу, после чего доставили в больницу с синяками, отеком лица и левого глаза.

"Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена и стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. С ним все в порядке, и он очень благодарен всем за добрые пожелания", - говорится в сообщении представителя.

В полиции заявили, что расследование все еще продолжается, по делу никто не задержан.

Стоит отметить, что полтора месяца назад, 31 марта, коллега Бушеми по сериалу "Подпольная империя" Майкл Стулбарг также подвергся нападению, когда гулял по парку в Манхэттене. Актер догнал нападавшего, после чего тот был задержан.

По данным сайта IMDb, актер Стив Бушеми родился в 1957 году. Он снялся более чем в 180 фильмах и выступил режиссером 18 картин. Самые известные фильмы и сериалы с его участием - "Фарго", "Сопрано", "Уэнсдэй", "Бешеные псы" и другие.