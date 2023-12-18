"Пухляш" из клипа Little Big найден мертвым в Москве

Российский танцор и актер Дмитрий Красилов, запомнившийся зрителям энергичной и причудливой хореографией в клипе на трек Uno коллектива Little Big, скончался в Москве.

Как сообщается в Телеграм-канале "РИА Новости", танцора из клипа Little Big Дмитрия Красилова нашли мертвым в квартире в Москве.

По предварительным данным, смерть танцора наступила в результате сердечной недостаточности. Ему было 29 лет.

По информации Телеграм-канала Mash, мужчине стало плохо после вчерашних съемок. Он жаловался на плохое самочувствие.

Отметим, что Красилов стал известен после выхода клипа Uno группы Little Big, где он исполнил запоминающийся танец.