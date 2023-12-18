Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Пухляш" из клипа Little Big найден мертвым в Москве

Опубликовано:

Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов. Фото: instagram.com/dimakrasilove

Российский танцор и актер Дмитрий Красилов, запомнившийся зрителям энергичной и причудливой хореографией в клипе на трек Uno коллектива Little Big, скончался в Москве.

Как сообщается в Телеграм-канале "РИА Новости", танцора из клипа Little Big Дмитрия Красилова нашли мертвым в квартире в Москве.

По предварительным данным, смерть танцора наступила в результате сердечной недостаточности. Ему было 29 лет.

По информации Телеграм-канала Mash, мужчине стало плохо после вчерашних съемок. Он жаловался на плохое самочувствие.

Отметим, что Красилов стал известен после выхода клипа Uno группы Little Big, где он исполнил запоминающийся танец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2051358-puhlyash-iz-klipa-little-big-nayden-mertvym-v-moskve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.