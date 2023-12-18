"Пухляш" из клипа Little Big найден мертвым в Москве
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Российский танцор и актер Дмитрий Красилов, запомнившийся зрителям энергичной и причудливой хореографией в клипе на трек Uno коллектива Little Big, скончался в Москве.
Как сообщается в Телеграм-канале "РИА Новости", танцора из клипа Little Big Дмитрия Красилова нашли мертвым в квартире в Москве.
По предварительным данным, смерть танцора наступила в результате сердечной недостаточности. Ему было 29 лет.
По информации Телеграм-канала Mash, мужчине стало плохо после вчерашних съемок. Он жаловался на плохое самочувствие.
Отметим, что Красилов стал известен после выхода клипа Uno группы Little Big, где он исполнил запоминающийся танец.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2051358-puhlyash-iz-klipa-little-big-nayden-mertvym-v-moskve/