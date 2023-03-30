"Был приступ боли": Молдир Ауелбекова рассказала об экстренной госпитализации

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова рассказала своим фанатам в Instagram о том, что на днях экстренно попала в больницу. Она заверила, что ей стало лучше, передает NUR.KZ.

Всезнающие фанаты поинтересовались состоянием здоровья Молдир.

"Откуда вы все знаете? Хорошо, я расскажу. Несколько дней назад меня на "скорой" увезли в больницу. Я и сама не поняла, как так случилось, почти неделю длились концерты под открытым небом и это сказалось на моих почках, был приступ боли. Сегодня, слава Аллаху, я уже дома. Отпросилась домой на амбулаторное лечение", - рассказала она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Подписчики также спросили Молдир, выйдет ли она замуж, если ей сделают предложение.

"Я несвободна", - заинтриговала их своим ответом певица.

Напомним, осенью 2021 года Молдир Ауелбекова рассказала, что развелась со вторым мужем, от которого родила дочь. Певица одна воспитывает двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2014739-byl-pristup-boli-moldir-auelbekova-rasskazala-ob-ekstrennoy-gospitalizatsii/