"Наложили 14 швов": тигр разодрал лицо дрессировщику Эдгару Запашному (видео)

Эдгар Запашный. Кадр видео: instagram.com/zapashny.ru

Известный цирковой артист Эдгар Запашный был ранен тигром во время тренировки. Дрессировщик подчеркнул, что зверь сделал это случайно, передает NUR.KZ.

О случившемся Запашный рассказал в своем Telegram-канале.

"Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу: меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!" - написал артист.

По словам Эдгара, ему наложили 14 швов.

"Когтями Рой мне зацепил лоб, скулу и нос! Все равно его люблю", - резюмировал дрессировщик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1997333-nalozhili-14-shvov-tigr-razodral-litso-dressirovschiku-edgaru-zapashnomu-video/