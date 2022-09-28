"Не знаю, буду ли продолжать восхождение": Вика Боня рассказала о трагедии в горах из-за лавины

Вика Боня в горах. Фото: instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня, решившая покорить восьмитысячник Манаслу, рассказала о трагедии, произошедшей на ее глазах. Телеведущая призналась, что не знает, будет ли продолжать восхождение, передает NUR.KZ.

О случившемся Боня поведала в своем Instagram.

"Страшная трагедия вчера произошла прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибло, многие получили ужасные травмы в связи со сходом лавины. Мы как раз поднимались на вершину, чтобы ночью совершить штурм, но утром обрушилась лавина, которая смела всех, кто был на пути.

Это было жуткое зрелище, люди катились вниз головой, как большие куклы, так же катились баллоны с кислородом и остальные вещи. Одна известная альпинистка Хилари Нельсон, которую я встречала в горах за неделю, даже сняла ее на видео, на глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как ее муж спускался вниз после трагедии", - рассказала Вика.

По ее словам, это не единственное несчастье, вызванное сходом лавины.

"Как минимум, один шерпа погиб на глазах у нашего фотографа, который пытался сделать ему искусственное дыхание. Везде парила атмосфера ужаса и напряжения. Сегодня утром вертолеты смогли эвакуировать людей, которые получили травмы.

Слава Богу, я цела и невредима, но тот ужас, что испытали все, кто там был, вряд ли будет возможно забыть. Нас вернули в базовый лагерь в целях безопасности. Не знаю, буду ли я продолжать свое восхождение, сначала хочу отдохнуть, поспать, а потом приму решение", - призналась Боня.

Виктория показала видео момента схода лавины.

"Нашей команде повезло, что все были еще внизу, но на видео четко видно, как сверху катились люди, баллоны, палатки и прочее. Напомню, что эта лавина забрала несколько человеческих жизней, в том числе из них пропавшей без вести числится известная альпинистка Хилари Нельсон", - пояснила телеведущая.

Напомним, ранее стало известно, что Виктория Боня решила совершить восхождение на восьмитысячник и рассказала, как это отразилось на ее физическом состоянии. По словам знаменитости, у нее случился отек всего тела, в том числе и мозга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1989942-ne-znayu-budu-li-prodolzhat-voshozhdenie-vika-bonya-rasskazala-o-tragedii-v-gorah-iz-za-laviny/