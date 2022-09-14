"Не знаю, что там накапали": заболевшая Оксана Самойлова заплатила 2,5 тыс. долларов за вызов врача

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова с семьей отправилась в очередное путешествие. На этот раз выбор звездного семейства пал на ОАЭ. Однако в Эмиратах с блогершей случилась неприятность, из-за которой ей пришлось выложить лишние 2,5 тысячи долларов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram супруга рэпера Джигана пожаловалась на недомогание.

"Вызвали доктора. Мне прокапали кучу лекарств. И я вроде сегодня в порядке, кроме одного. Стоимости вызова доктора", - написала она.

Story Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

Судя по чеку, опубликованному блогершей, вызов врача обошелся ей в 9100 дирхам, что эквивалентно почти 2,5 тысячам долларов либо 150 тысячам российских рублей (около 1,2 миллиона тенге). Стоимость вызова шокировала даже инстадиву, которая вовсе не жалуется на бедность.

"Не знаю, что мне там накапали на 150 тысяч рублей, но чувствую я себя хорошо сегодня", - посмеялась жена Джигана.

Story Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1987728-ne-znayu-chto-tam-nakapali-zabolevshaya-oksana-samoylova-zaplatila-25-tys-dollarov-za-vyzov-vracha/