"Связалась с плохой компанией": Айжулдыз Адайбекова рассказала, как друзья "кинули" ее на 6 млн тенге

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова поведала историю о том, как друзья подставили ее на шесть миллионов тенге. По словам девушки, она не заметила, как ею воспользовались, передает NUR.KZ.

"В 2018 году случилась одна история. В 2016-2017 годы я жила лучшей жизнью. Я развивалась, училась в Германии, окружение было отличное. Мышление тоже было супер. Все было хорошо, и я шла вперед. И в 2018 году все пошло плохо. Потому что я связалась с плохой компанией. Вначале я думала, что они хорошие, но, как оказалось, нет. Я заметила, что начала повторять их действия, слова, мышление. Начала полностью копировать их образ жизни", - поделилась актриса с подписчиками в Instagram.

Далее она рассказала ситуацию, когда она заработала три тысячи долларов.

"На тот момент это были огромные деньги. И я сама не заметила, как потратила все до единого за месяц. Они тогда воспользовались мной, и когда мы гуляли, все счета закрывала я. И это незаметно стало для меня нормой. Так я начала уходить в минус. Хотя все деньги я копила на свой первый показ.

Чтобы сшить одну коллекцию, нужен как минимум миллион тенге. А у меня ни гроша. Просить тогда у родителей было уят", - объясняет Айжулдыз.

В результате девушка взяла кредит для своей коллекции.

"Вот показ провела, и нужно было возвращать кредит. И я попросила в долг у компании, с которой тогда связалась, и они просто жестоко меня кинули. Хотя я им помогала раньше финансово. Плюс на тот момент гивы сильно развивались. И они "кинули", заработав за мой счет шесть миллионов тенге, представляете? Чтобы вы понимали, они "кинули" меня на шесть миллионов!" - продолжила свое повествование возмущенная дизайнер.

По признанию Айжулдыз, она лежала дома и не хотела больше просыпаться из-за проблем и долгов.

Позже ей все же удалось избавиться от долгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1977223-svyazalas-s-plohoy-kompaniey-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-kak-druzya-kinuli-ee-na-6-mln-tenge/