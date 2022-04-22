Казахстанцев от имени Димаша Кудайбергена призывали вступить в "новую оппозиционную партию"

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

В социальных сетях распространяется информация, что известный певец Димаш Кудайберген призывает казахстанцев вступить в "новую оппозиционную партию". Как выяснили фактчекеры, это фейк.

В распространяемой в Сети информации сказано, что исполнитель "запустил челендж и призвал всех подписчиков вступить в новую оппозиционную партию "Алга, Казахстан".

Как выяснил портал Stopfake.kz, источником этой "новости" является Instagram-паблик qazinform24, который позиционирует себя как сатирическое издание.

"На этой странице не публикуются реальные новости и достоверные сообщения, о чем сказано в шапке профиля. В аккаунте размещаются исключительно выдуманные "новости".

Следовательно, доверять сообщению о призывах певца вступать в оппозиционную партию не нужно. Это неправда", - подчеркнули фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1966422-kazahstantsev-ot-imeni-dimasha-kudaybergena-prizyvali-vstupit-v-novuyu-oppozitsionnuyu-partiyu/