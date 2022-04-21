Обманутый мошенниками в Стамбуле брат Кайрата Нуртаса показал запись с камеры наблюдения

Зангар Нуртас. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат Кайрата Нуртаса, его супруга и мама недавно съездили в Стамбул по делам. Однако с Зангаром случился неприятный инцидент, он был обманут мошенниками и лишился денег. Зангар обнародовал запись с камеры наблюдения торгового центра и показал, как все происходило, передает NUR.KZ.

Зангар рассказал подробности своего приключения в Стамбуле своим подписчикам в Instagram.

"Это интересная история. Вспоминая этот случай, хочется плакать и смеяться одновременно. Надеемся, что все плохое уйдет вместе с этим.

В Стамбуле, когда рассматривал часы в аутлет центре, меня обманули, то ли это был гипноз, не знаю, но мошенники, это были муж и жена, забрали мои деньги.

Все, что я видел своими глазами было совсем другим, а на камере все по-другому", - начал он свой рассказ.

Зангар показал запись с видеокамеры магазина.

"Он зашел вместе с женой, его жена увела обманным путем продавца, а он начал "обрабатывать" меня. Здесь я уже в трансе, сам не понял, как отдал деньги. Он познакомился со мной за 15 минут. Рассказал, что едет в Казахстан.

Спросил о том, впустят ли его в нашу страну с долларами с печатью. Попросил показать, есть ли на моих деньгах печать. Здесь видно, как он делит пачку денег на две части и одну забирает себе, отвлекая мое внимание.

Читаю директ, оказывается, у многих были такие случаи. Кто не знал, теперь вы знаете, что так бывает. Не обманитесь, как я", - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1966077-obmanutyy-moshennikami-v-stambule-brat-kayrata-nurtasa-pokazal-zapis-s-kamery-nablyudeniya/