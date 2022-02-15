"Будто тебе заменили мозг": Салтанат Калиева рассказала о депрессии и проблемах с памятью после COVID-19

Салтанат Калиева. Фото: instagram.com/saltynut.life

Отечественная телеведущая Салтанат Калиева, недавно перенесшая коронавирус, рассказала, как тяжело восстанавливается после опасной болезни. У нее развилась депрессия, также теледива пожаловалась на проблемы с памятью, передает NUR.KZ.

Салтанат уже рассказывала, как тяжело перенесла коронавирус. Она отметила, что ее состояние оставляет желать лучшего. Постковидный период для телеведущей тоже стал непростым испытанием.

"Постковид - это ужасная депрессия. Это будто тебе заменили мозг. Полностью. Вытащили твой, вместе с сердцем и эмоциями. Теперь внутри пусто, памяти нет, все стерто напрочь. Хотя именно в этом большой, отчасти, плюс для меня. Берегите себя, родные. Не потеряйте себя, краски жизни", - поделилась она своими чувствами с подписчиками в соцсети (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Салтанат Калиевой. Фото: instagram.com/saltynut.life

Телеведущая рассказала, что благодаря поддержке близких, друзей, а также своих подписчиков осознает, что жизнь прекрасна и надо жить, несмотря ни на какие трудности и болезни. В настоящее время Салтанат находится в Алании, где чувствует заботу верных друзей.

"Каждая из нас должна испытать счастье. Это единственное, что мы должны этому миру и лично себе в этом коротком отрезке жизни. Любите и будьте любимы, несмотря ни на что. Я вас люблю и вы меня любите, разве это не есть кусочек счастья", - написала она, добавив хештег "рахмет".

Сторис Салтанат Калиевой. Фото: instagram.com/saltynut.life

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1956221-budto-tebe-zamenili-mozg-saltanat-kalieva-rasskazala-o-depressii-i-problemah-s-pamyatyu-posle-covid-19/