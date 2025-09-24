"Где Кевин?": казахстанцы "объявили в розыск" пятого участника группы Backstreet Boys

Казахстанцы заметили, что во время концертов в Астане и Алматы участник группы Backsteet Boys Кевин Ричардсон не посещал мероприятия вместе с остальными солистами бойз-бенда, передает NUR.KZ.

Казахстанцы продолжают обсуждать концерты группы Backstreet Boys в Казахстане. Так, в Сети многие обратили внимание на то, что солисты коллектива посещали организованные для них мероприятия в неполном составе - на них всегда отсутствовал Кевин Ричардсон.

В частности, остальные четверо участников группы без Ричардсона посетили "Байтерек", посадили деревья в Астане и искупались в местной бане. Вопрос об этом казахстанцы задали и продюсеру Astana Concert Малику Хасенову, который организовал концерт группы.

"Он у меня дома был, мама манты ему сделала. Между баней и мантами мамы он выбрал второе", - отшутился Хасенов на вопрос подписчицы.

Видимо, вопросы казахстанцев заметили и smm-специалисты группы. Минувшей ночью в аккаунте бойз-бенда был опубликован снимок Кевина, на котором он позирует в казахской национальной одежде и с беркутом на плечах в горах Алматы.

"Вы спрашивали, где был Кевин", - написано в описании к снимку. При этом, в группе пока не объяснили, где был Кевин именно во время пребывания группы в Астане.

Напомним, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы. Как прошел этот концерт, читайте здесь. 21 сентября солисты группы выступили в Астане. Отчет с концерта в столице тут.

Также участники группы Backstreet Boys Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей страны за теплый прием.

