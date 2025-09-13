Ирина Шейк сделала селфи в прозрачном платье

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новое фото в откровенном образе, представ перед камерой в прозрачном платье, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Ирины Шейк. Модель разместила фото, снятое в зеркале, на котором предстала в длинном прозрачном платье, облегающем фигуру. Сквозь наряд просвечивал бюстгальтер, поверх платья девушка надела массивное колье, свисающее ниже груди.

В комментариях подписчики выразили восхищение образом, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

Добавим, по информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область России).

Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi.

Она также снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.

Сейчас Шейк продолжает модельную карьеру и воспитывает дочь Лею от актера Брэдли Купера.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.