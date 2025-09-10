"Это магия": снявшаяся для глянца Марина Александрова ошеломила неожиданными образами
43-летняя российская актриса Марина Александрова, звезда сериалов "Екатерина" и "Бедная Настя", появилась на обложке глянца. Для выпуска издания актриса запечатлелась в неожиданных образах, передает NUR.KZ.
На фото, представленных в карусели, Марина разная - необычные и креативные образы сумели удивить ее поклонников. Сама актриса призналась, что это одна из самых крутых съемок в ее биографии. Съемки были сделаны для журнала MOODBOARD - фото Александровой украсило обложку нового выпуска издания.
"Режиссеры, принимайте заявки на образы! И кто говорит, что глянца нет?" - написала Марина.
"Марина! Отвал башки! Богическая богиня!", "Марина, ролей, ролищ - неожиданных и разных", "Это реальная съемка? Я подумала, что это ИИ. Очень круто!", "Сногсшибательно", "Это магия какая-то просто! Что-то нереальное, как и сама Марина", "Восхитительная съемка! Безумно красивые и эстетичные образы!" - высказались ее поклонники и коллеги.
