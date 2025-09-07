"Впечатляет": супруга Никиты Джигурды показала шпагат в бикини
Опубликовано:
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина поделилась фото и видео с отдыха на Мальдивах, где предстала в раздельном купальнике, передает NUR.KZ.
50-летняя спортсменка и жена актера Никиты Джигурды опубликовала на своей странице в Instagram видео на берегу моря. На кадрах она продемонстрировала шпагат в зеленом бикини. Экс-избранница артиста собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки.
"Шпагат? Легко! Только по вертикали, а не по горизонтали", - написала к видео Анисина.
"Ух ты, еще можешь сесть на шпагат, Марина", "Шпагат впечатляет", "В клубе Анастасии пополнение", "Прелестно", - такие отзывы под постом оставили комментаторы.
Анисина также разместила фото, на котором в таком же образе сфотографировалась, сидя на дереве на фоне моря.
По информации Vokrug.tv, Марина Анисина родилась в семье известной фигуристки Ирины Черняевой и хоккеиста Вячеслава Анисина. Спортивную карьеру начала в паре с Ильей Авербухом, завоевав золотые медали на чемпионатах мира по фигурному катанию среди юниоров в 1990 и 1992 годах. Затем выступала еще с несколькими партнерами.
После победы на Олимпийских играх и чемпионате Европы в 2002 году пара Анисиной и Пейзера завершила карьеру. С тех пор они выступали в различных шоу.
23 февраля 2008 состоялась свадьба Марины Анисиной с актером Никитой Джигурдой. 7 января 2009 года Марина родила сына, которого они с мужем назвали Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда. 23 января 2010 года родила дочь - Эву-Владу. В 2015 году Анисина подала на развод, мотивировав свое решение тем, что ее супруг психически болен. Однако отношения пары не прекратились.
В феврале 2021 года мы писали, что российский актер и шоумен Никита Джигурда сочетался браком во второй раз. Его женой вновь стала фигуристка Марина Анисина.
