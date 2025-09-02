"Мисс Вселенная-2021" в платье с глубоким декольте появилась на обложке глянца
Индийская модель и актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху появилась на обложке глянца. Девушка в платье с глубоким декольте впечатлила фанатов, передает NUR.KZ.
Харнааз не только королева красоты, но теперь и актриса. В выпуске популярного индийского журнала "Filmfare" на английском языке девушка рассказала о своем первом опыте в кино в картине "Baaghi 4".
На фото "Мисс Вселенная-2021" запечатлена в черном платье с глубоким декольте. Распущенные волосы придали образу романтичности, а крупные золотистые серьги акцентировали внимание на деталях.
Поклонники пророчат Сандху прекрасную карьеру в мире кино. А некоторые даже сравнивают с Приянкой Чопрой - индийской актрисой и обладательницей титула "Мисс мира-2000", известной своими ролями не только в Индии.
"Новая Приянка в Болливуде", "Я так горжусь тобой", "Родилась суперзвезда", "Королева", "Великолепная", - пишут в Сети.
