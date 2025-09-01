Бывший "ангел" Victoria's Secret снялась топлесс на уличном турнике
Опубликовано:
Бывший "ангел" Victoria's Secret, известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в откровенном виде снялась на уличном турнике, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте модели. Девушка опубликовала серию снимков, снятых на улице, на скамье для жима и турнике.
Она предстала перед камерой в трусах, прозрачной юбке с разрезом и босоножках на высоких каблуках, полностью обнажив при этом грудь.
Подписчики в комментариях выразили восхищение фотосессией, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.
Ранее модель уже порадовала поклонников фотографиями из Греции.
По данным IMDb, Стелла Максвелл родилась 15 мая 1990 года в Бельгии. Ее отец был дипломатом, поэтому в детстве она часто путешествовала. После окончания школы она отправилась в Новую Зеландию для получения высшего образования.
С 2015 года работала в Victoria's Secret, до этого лишь сотрудничала с брендом. Является открытой лесбиянкой и активисткой ЛГБТ.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2280510-byvshiy-angel-victoria-s-secret-snyalas-topless-na-ulichnom-turnike/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах