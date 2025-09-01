Бывший "ангел" Victoria's Secret снялась топлесс на уличном турнике

Бывший "ангел" Victoria's Secret, известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в откровенном виде снялась на уличном турнике, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте модели. Девушка опубликовала серию снимков, снятых на улице, на скамье для жима и турнике.

Стелла Максвелл. Фото: instagram.com/stellamaxwell

Она предстала перед камерой в трусах, прозрачной юбке с разрезом и босоножках на высоких каблуках, полностью обнажив при этом грудь.

Стелла Максвелл. Фото: instagram.com/stellamaxwel

Подписчики в комментариях выразили восхищение фотосессией, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

Ранее модель уже порадовала поклонников фотографиями из Греции.

По данным IMDb, Стелла Максвелл родилась 15 мая 1990 года в Бельгии. Ее отец был дипломатом, поэтому в детстве она часто путешествовала. После окончания школы она отправилась в Новую Зеландию для получения высшего образования.

С 2015 года работала в Victoria's Secret, до этого лишь сотрудничала с брендом. Является открытой лесбиянкой и активисткой ЛГБТ.

