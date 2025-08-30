Внучка Михаила Боярского опубликовала откровенную фотосессию
Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина снялась в откровенном виде - в соцсети появились ее фото в красном топе с глубоким декольте, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте Екатерины. На фото она предстала в красном топе с глубоким декольте и открытым животом. Также девушка надела джинсовую-миниюбку и высокие сапоги.
В комментариях подписчики восхищаются внешностью Екатерины, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.
А незадолго до этих снимков Боярская порадовала подписчиков серией фотографий, на которых предстала в мокрой розовой майке поверх нижнего белья.
Как пишет РБК, Екатерина Боярская родилась в 1998 году.
Ее отец - Сергей Боярский - российский политический и государственный деятель, депутат Госдумы.
В 2021 году Катерина дебютировала на Балу дебютанток журнала Tatler - на этом мероприятии, которое проводилось до прошлого года, звездные семьи и представители московской и питерской богемы впервые представляли светскому обществу своих чад.
Девушка занимается музыкой, о чем говорится и на ее странице в соцсетях. Издание пишет, что в 2021-2022 годах Катерина выпускала песни под псевдонимом VENNA.
Она даже презентовала свой первый EP-альбом из четырех песен: "Кобейн", "Бывшая подруга", "Забери меня из дома" и "Биполярка".
