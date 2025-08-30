"Ангел" Victoria's Secret показала фигуру в крошечном бикини
"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск порадовала своих фанатов новыми горячими фото - модель показала фигуру в крошечном бикини, передает NUR.KZ.
Кадры появились в профиле Эльзы в Instagram.
"Пляжный день", - подписал снимки Хоск.
Девушка показала фигуру в крошечном белом бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Модель снимала рекламу косметики на пляже, а в одном из кадров прикрыла грудь брендовой косметичкой.
"Богиня", "Потрясающая", "Совершенство", "Самая красивая", "Миленькая", - писали фанаты.
По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.
На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.
На портале она учит женщин, как одеваться модно и недорого.
