"Ангел" Victoria's Secret показала фигуру в крошечном бикини

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск порадовала своих фанатов новыми горячими фото - модель показала фигуру в крошечном бикини, передает NUR.KZ.

Кадры появились в профиле Эльзы в Instagram.

"Пляжный день", - подписал снимки Хоск.

Девушка показала фигуру в крошечном белом бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Модель снимала рекламу косметики на пляже, а в одном из кадров прикрыла грудь брендовой косметичкой.

"Богиня", "Потрясающая", "Совершенство", "Самая красивая", "Миленькая", - писали фанаты.

По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.

На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.

На портале она учит женщин, как одеваться модно и недорого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.