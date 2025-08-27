"Сразу видно, что беляши не любит": Оля Полякова восхитила фигурой в платье без белья

Украинская певица и актриса Ольга Полякова запечатлелась в приталенном платье без нижнего белья и продемонстрировала стройную фигуру. Фанаты остались в восторге от ее образа, передает NUR.KZ.

Новые фотографии появились в Instagram знаменитости. Наряд певицы подчеркнул ее подтянутую фигуру, так что поклонники не удержались и осыпали ее восторженными комментариями. На фото также можно увидеть ее длинные ноги.

"Какие сумасшедшие вещи вы делали ради любви?" - отметила она.

"Оля, подскажите, пожалуйста, откуда это шикарное платье?", "Богиня", "Ну бомба!", "Прелестно", "Сразу видно, что беляши не любит", "Шикарная", "Господи, какая шикарная и невероятная женщина", "Украинская Мэрилин Монро", "Просто роскошная", - не скрыли своего восхищения фанаты исполнительницы хитов "Королева ночи", "Цветочек аленький", "Лед тронулся".

Как отмечает сайт 24СМИ, карьера певицы началась с альбома "Приходи ко мне". Вскоре девушка познакомилась с Денисом Клявером и вместе с группой "Чай вдвоем" записала композицию "Обними меня".

Артистка также сотрудничала с коллегой Любашей. Вместе они выпустили альбом, а плодом сотрудничества Поляковой с продюсером Потапом стал сингл "Шлепки", после чего певица порадовала поклонников очередным хитом "Люли".

Композиция "Королева ночи", выпущенная в 2019 году, была отмечена премией "YUNA-2020" в категории "Лучший эстрадный хит".

Ольга также известна как актриса. Она сыграла в двух частях комедии "Свингеры", в проекте "Я, ты, он, она", в ленте "Звезды по обмену".

