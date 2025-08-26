"Вечно молодая": отметившая 55-летие Клаудия Шиффер восхитила фигурой в купальнике

Супермодель Клаудия Шиффер, отметившая накануне 55-летие, похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте. Новые фото она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Белый слитный купальник с глубоким декольте, распущенные волосы и солнцезащитные очки - 55-летняя немецкая супермодель может дать фору любой юной красавице.

Ее фигура по-прежнему вызывает восхищение фанатов - тому подтверждение восторженные отзывы под фото.

"Сегодня мне 55, так повезло, что я счастлива и здорова в свой день рождения!" - написала она.

"Вечно молодая! Ты икона", "Ты такая красивая и вдохновляющая!", "Ты выглядишь потрясающе! Люблю", "С днем рождения тебя, замечательная Клавдия, время только украшает тебя, ты всегда была очень красивой", - отреагировали ее фанаты.

