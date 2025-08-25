"Чаровница": Евгения Лоза запечатлелась в комбинации и кардигане
Опубликовано:
41-летняя российская актриса Евгения Лоза разместила в своем Instagram-аккаунте чувственные фото, на которых запечатлелась в комбинации и кардигане, передает NUR.KZ.
Образ Евгении получился очень чувственным и нежным. Актриса выбрала для съемок белоснежную шелковую комбинацию и теплый кардиган молочного цвета. Фото прекрасно подчеркнули ее длинные стройные ноги.
"Утро понедельника напомнило, что пора покупать уютные свитеры и кофе. Много кофе. P.s. на последнем фото случайно получилось сердце, нашли? Если нет - подсказка в сторис", - отметила актриса.
Реакция фанатов на фотосессию не заставила долго ждать.
"Девушка - сказка", "Ох, ну красотка", "Очень красиво и нежно", "Ого, шик!", "Чаровница", "Нереальная красотка! И не узнать!", "Незаконно красивая", "Ммм, какая прелесть", - гласят отзывы фолловеров.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2278821-charovnica-evgeniya-loza-zapechatlelas-v-kombinacii-i-kardigane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах