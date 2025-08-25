"Чаровница": Евгения Лоза запечатлелась в комбинации и кардигане

41-летняя российская актриса Евгения Лоза разместила в своем Instagram-аккаунте чувственные фото, на которых запечатлелась в комбинации и кардигане, передает NUR.KZ.

Образ Евгении получился очень чувственным и нежным. Актриса выбрала для съемок белоснежную шелковую комбинацию и теплый кардиган молочного цвета. Фото прекрасно подчеркнули ее длинные стройные ноги.

"Утро понедельника напомнило, что пора покупать уютные свитеры и кофе. Много кофе. P.s. на последнем фото случайно получилось сердце, нашли? Если нет - подсказка в сторис", - отметила актриса.

Реакция фанатов на фотосессию не заставила долго ждать.

"Девушка - сказка", "Ох, ну красотка", "Очень красиво и нежно", "Ого, шик!", "Чаровница", "Нереальная красотка! И не узнать!", "Незаконно красивая", "Ммм, какая прелесть", - гласят отзывы фолловеров.

