Внучка Маслякова снялась в откровенном корсете с глубоким декольте
Опубликовано:
19-летняя внучка Александра Маслякова, Таисия, опубликовала в социальных сетях фотографии в откровенном корсете с глубоким декольте, передает NUR.KZ.
Кадрами Маслякова поделилась на своей странице в Instagram. На опубликованных кадрах внучка легендарного ведущего позирует в молочном корсете с глубоким декольте, который дополнила голубыми джинсами.
Кроме того, Таисия надела серьги-гвоздики и золотые браслеты в качестве украшений.
"Невероятная красота", "Любовь", "Супер", "Девочка-красоточка", - писали поклонники.
По информации 24 СМИ, Таисия Маслякова родилась 19 августа 2006 года в Москве. Ее отец Александр Масляков-младший, который занимает пост генерального директора телевизионного творческого объединения "АМиК", также он вел Премьер лигу КВН, пока она являлась телевизионной.
С раннего детства Маслякова занималась творчеством - в три года ее отправили в известную студию "Непоседы".
Еще она увлекалась спортивной гимнастикой, катанием на коньках и велосипеде.
В 2015 году девочка впервые дебютировала на ТВ. В 2016 внучка Маслякова впервые вышла на сцену Московского молодежного центра "Планета КВН". В игре 1/8 финала Высшей лиги "Непоседы" помогли команде "Сборная ГУУ и МИСиС" в конкурсе "Домашнее задание".
А после знаменитый дед Таисии сделал ее ведущей "Детского КВН".
