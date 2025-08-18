Дочь Джуда Лоу прошлась по улицам Нью-Йорка в прозрачном платье

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в откровенном образе прогулялась по Нью-Йорку - девушка надела прозрачное платье, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте девушки. 24-летнюю наследницу актера сфотографировали в прозрачном зеленом платье с цветочным принтом, под которое модель надела комплект белого белья.

Айрис дополнила образ босоножками и черной вельветовой сумкой с ручкой в виде цепи, золотым колье, серьгами и браслетами на запястьях и лодыжке.

В комментариях подписчики восхищаются стилем девушки, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

Добавим, как пишут Znaydaydzest, Айрис Лоу родилась 25 октября 2000 года в Лондоне и является дочерью киноактера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. Айрис имеет двух старших братьев - Рафферти и Руди Индиана Отиса Лоу.

Ее отец развелся с Сэди Фрост в 2003 году и был еще несколько раз женат. Поэтому модель по отцовской линии имеет также младших сводных сестер Софию и Аду. В 2020 году Джуд Лоу опять стал отцом - его новая жена, корпоративный психолог Филиппа Коэн находится в постоянных командировках, обучая персонал в разных странах, и с ребенком Джуду помогает именно Айрис.

Еще будучи в юном возрасте, Айрис мечтала о карьере модели. Ее крестная мать, супермодель Кейт Мосс, рассказала Лоу многое о сложном и ярком пути моделей мира Высокой моды.

Карьера Айрис Лоу началась с контракта с лондонским модельным агентством "TESS Management" и участия в рекламной компании британского бренда "Illustrated People" в 2015 году. В 2016 году, журнал "W Magazine", впервые познакомил поклонников моды с начинающей моделью.

