    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      "Самые красивые ноги": Светлана Ходченкова устроила горячую фотосессию

      Опубликовано:

      Светлана Ходченкова
      Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

      Известная российская актриса Светлана Ходченкова утроила жаркую фотосессию во время отдыха - особый акцент она сделала на своих красивых ногах, передает NUR.KZ.

      Кадрами знаменитость поделилась на свой странице в Instagram.

      42-летняя Ходченкова опубликовала снимки в мини-платье, продемонстрировав длинные подтянутые ноги. Особое внимание ногам звезда российского кино уделила на фотографиях, где она сидит на велосипеде.

      "Господи, что это за женщина", "Самые красивые ног", "Вау, какие ноги", "Хорошие кадры", "Крутая", - писали поклонники.

      По информации 24 СМИ, Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве.

      Уже в 7 лет она желала стать актрисой, а после неудачного кастинга в кино задумала стать ветеринаром.

      Однако после школы девушка поступила в Институт мировой экономики, после чего, правда, перевелась на факультет рекламы. Но там Светлана не задержалась - местом ее учебы стало Щукинское училище.

      Будучи первокурсницей, Светлана была замечена режиссером Станиславом Говорухиным, который на тот момент начинал съемки фильма "Благословите женщину". Увидев студентку, он сразу утвердил ее на главную роль.

      После съемок в картине актриса получила номинацию на премию "Ника".

      Ходченкова также попала в ряд немногих российских актрис, которым удалось покорить Голливуд. Сначала она сыграла небольшую роль в фильме "Шпион, выйди вон!", а после сыграла злодейку в фильме "Росомаха: Бессмертный" с Хью Джекманом.

