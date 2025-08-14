Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

Американская исполнительница и автор песен Кеша Роуз Себерт, известная под псевдонимом Кеша, поделилась в Instagram откровенным фото, передает NUR.KZ.

38-летняя исполнительница поделилась снимком из ванной комнаты. На фото певица предстала обнаженной, прикрывшись лишь белым полотенцем.

Поклонники по достоинству оценили публикацию певицы - пост менее чем за сутки собрал больше 51 тыс. лайков.

"Горяча", "Ты настоящая икона", "Королева, ты была прекрасна на концерте", - пишут подписчики Кеши под постом.

По данным сайта, посвященного певице, Keshapedia, Кеша Роуз Себерт родилась 1 марта 1987 года. Она певица, автор песен, рэпер и актриса.

В 2005 году, в возрасте 18 лет, Кеша подписала контракт с лейблом Kemosabe Entertainment, а также издательской компанией продюсера Dr.Luke.

Хотя с тех пор она активно занималась музыкой, исполняя бэк-вокал и сочиняя песни для других артистов, ее прорыв произошел в начале 2009 года после участия в сингле рэпера Flo Rida "Right Round". При этом имя Кеши не было указано в титрах к треку.

Ее дебютный сингл "TiK ToK" возглавлял чарты в течение многих недель, побил множество рекордов и стал самой популярной песней в 2010 году.

Ее третий студийный альбом Rainbow, выпущенный в 2017 году, принес ей первую номинацию на премию Грэмми, а четвертый студийный альбом High Road вошел в десятку лучших.

Последний альбом на лейбле Kemosabe Records вышел в мае 2023 года. Хотя альбом не был таким коммерчески успешным, как предыдущие, он получил высокую оценку критиков за лиричность песен и способность певицы демонстрировать свои более уязвимые эмоции.

