Не только Джей Ло: мировые звезды спорта и шоу-бизнеса примерили казахские шапаны и камзолы

Казахстанец Динмухаммед Сыздыков, который несколько дней назад надел на Дженнифер Лопес камзол, в прошлом дарил ряд традиционных казахских нарядов и другим знаменитостям, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад мы писали о казахстанце Динмухаммеде Сыздыкове, которому удалось убедить Дженнифер Лопес примерить на себя казахский камзол. Информация об этом и фото Джей Ло в казахском наряде широко обсуждалось в Сети.

Как выяснилось, надевать шапаны и камзолы на звезд мирового шоу-бизнеса и спорта для Динмухаммеда - одно из увлечений. В своем Instagram он часто публикует фото и видео звезд, которые примерили национальную одежду казахов.

Например, в апреле текущего года Сыздыков, судя по его же словам в публикациях, исполнил свою мечту и надел шапан на своего любимого футболиста - Роналдиньо. Судя по видео, шапан футболисту очень понравился.

Также казахский шапан теперь есть у инфлюенсера и актера, экс-кикбоксера Эндрю Тейта.

В восторг от казахского шапана пришел известный боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев.

А вот боец Алекс Перейра сам мерить шапан не стал, подарок принял его помощник. Но Сыздыков попросил подписчиков не судить бойца строго, так как он якобы "был уставшим после весогонки".

Боец Сергей Павлович, в отличие от Перейры, шапан надел.

Но самая искренняя и добрая реакция на подарок в виде камзола был у известной журналистки и комментатора Лауры Санко - она буквально отбросила все свои вещи, чтобы примерить подарок.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. Тогда поклонники певицы пришли на концерт за несколько часов до начала.

На этой неделе звезда даст концерт и в Алматы. Добавим, организаторы выступления Дженнифер Лопес сообщили, что ведут переговоры с командой Шакиры о проведении концерта в Казахстане.

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