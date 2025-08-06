Не только Джей Ло: мировые звезды спорта и шоу-бизнеса примерили казахские шапаны и камзолы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      Не только Джей Ло: мировые звезды спорта и шоу-бизнеса примерили казахские шапаны и камзолы

      Опубликовано:

      Роналдиньо в шапане
      Роналдиньо в шапане. Фото: instagram.com/dinmukhammed

      Казахстанец Динмухаммед Сыздыков, который несколько дней назад надел на Дженнифер Лопес камзол, в прошлом дарил ряд традиционных казахских нарядов и другим знаменитостям, передает NUR.KZ.

      Несколько дней назад мы писали о казахстанце Динмухаммеде Сыздыкове, которому удалось убедить Дженнифер Лопес примерить на себя казахский камзол. Информация об этом и фото Джей Ло в казахском наряде широко обсуждалось в Сети.

      Как выяснилось, надевать шапаны и камзолы на звезд мирового шоу-бизнеса и спорта для Динмухаммеда - одно из увлечений. В своем Instagram он часто публикует фото и видео звезд, которые примерили национальную одежду казахов.

      Например, в апреле текущего года Сыздыков, судя по его же словам в публикациях, исполнил свою мечту и надел шапан на своего любимого футболиста - Роналдиньо. Судя по видео, шапан футболисту очень понравился.

      Также казахский шапан теперь есть у инфлюенсера и актера, экс-кикбоксера Эндрю Тейта.

      В восторг от казахского шапана пришел известный боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев.

      А вот боец Алекс Перейра сам мерить шапан не стал, подарок принял его помощник. Но Сыздыков попросил подписчиков не судить бойца строго, так как он якобы "был уставшим после весогонки".

      Боец Сергей Павлович, в отличие от Перейры, шапан надел.

      Но самая искренняя и добрая реакция на подарок в виде камзола был у известной журналистки и комментатора Лауры Санко - она буквально отбросила все свои вещи, чтобы примерить подарок.

      Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. Тогда поклонники певицы пришли на концерт за несколько часов до начала.

      На этой неделе звезда даст концерт и в Алматы. Добавим, организаторы выступления Дженнифер Лопес сообщили, что ведут переговоры с командой Шакиры о проведении концерта в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.