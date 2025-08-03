Дочь Джонни Деппа опубликовала фото в прозрачном наряде

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, модель и актриса Лили-Роуз Депп опубликовала в соцсети снимок в откровенном прозрачном наряде, показав фигуру в белье, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Лили-Роуз. 26-летняя наследница артистов распустила волосы и снялась в прозрачной кофте темного цвета, сквозь ткань которой просвечивал комплект кружевного белого нижнего белья.

Подписчики в комментариях восхищаются внешностью актрисы, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/lilyrose_depp

По информации сайта IMDb, Лили-Роуз Депп является дочерью знаменитостей Джонни Деппа и Ванессы Паради. Она родилась в 1999 году во Франции.

Лили-Роуз успешно построила карьеру модели, но также начала успешно показывать себя в кино. Так, в прошлом году вышел фильм "Носферату", где она исполнила главную роль.

Имя Лили-Роуз, как пишут авторы портала, олицетворяет противоположные друг к другу человеческие качества. Лилия ассоциируется с добродетелью и целомудрием, а роза - символ любви и страсти.

Ее крестный отец - известный музыкант Мэрилин Мэнсон. Имеет двойное гражданство - США и Франции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.