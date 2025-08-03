Возлюбленная Джейсона Стэйтема опубликовала фото в бикини

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в соцсети фото в бикини, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Роузи. 38-летняя модель разместила серию снимков, на одном из которых предстала у воды в белом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

Подписчики выразили восхищение внешностью модели, оставив сердечки и огоньки в комментариях.

По информации IMDb, Роузи родилась 18 апреля 1987 года в Плимуте. Англия. Ее прапрадедом был 1-й баронет Гримли, сэр Герберт Ханнингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли прославилась как модель нижнего белья Victoria's Secret. Она участвовала в пяти модных показах Victoria's Secret с 2006 по 2010 год и стала ангелом Victoria's Secret в ноябре 2009 года.

С 2010 года она состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэйтемом. Пара обручилась в январе 2016 года. Они воспитывают двоих детей - Джека и Изабеллу.

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