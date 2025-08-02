58-летняя "женщина-кошка" снялась в бикини на отдыхе

Американская актриса Холли Берри поделилась на своей странице в Instagram фото в купальнике. Фигура знаменитости удивила ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Женщина-кошка" опубликовала серию фото с отдыха в Колорадо.

На одном из снимков знаменитость предстала в полный рост на фоне скал. Она попозировала в светлом открытом бикини и бандане.

Холли Берри. Фото: instagram.com/halleberry

На другом видео в этом же посте Холли Берри появилась в белом платье-рубашке в полоску выше колена.

Подписчики актрисы, а их у нее больше 9 млн, восхитились тем, как Холли выглядит в своем возрасте.

"Вау, какое прекрасное фото удивительной, элегантной, красивой женщины", "А как выглядеть так же в таком возрасте?", "Она прекрасна", "Красотка", "Такие ноги красивые, вау", - пишут фанаты актрисы под постом.

Отметим, что, согласно данным сайта IMDb, Холли Берри родилась в августе 1966 года в Кливленде. Ее родители были медиками.

В 17 лет будущая актриса выиграла конкурс "Юная мисс США", через год заняла первое место на конкурсе "Мисс США". С этого началась ее карьера в модельном бизнесе.

В 1989 году Берри впервые появилась на телевидении - она снялась в сериале "Живые куклы".

Постепенно актриса вливалась в кинематограф. Многим она запомнилась по роли женщины-кошки в одноименном фильме, другим - по роли Шторм в трилогии "Люди Х".

Издания нередко называют Холли Берри одной из самых сексуальных и желанных актрис Голливуда.

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