Невестка Виктории Бекхэм показала фигуру в черно-белой фотосессии

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм опубликовала несколько снимков в своем Instagram, сделанных в черно-белом стиле, передает NUR.KZ.

30-летняя модель и актриса показала свою стройную фигуру, надев черный бюстгальтер и белые шорты. Образ она дополнила спортивной повязкой на голове. Фото сделаны в черно-белом стиле.

На части снимков знаменитость запечатлена одна, на другой - совместно с мужем Бруклином Бекхэмом.

Отметим, на аккаунт модели подписаны 3,1 млн человек.

Ранее мы писали, что Никола Пельтц-Бекхэм родилась в Уэстчестере (штат Нью-Йорк, США) 9 января 1995 года. Ее отец, Нельсон Пельтц, - бизнесмен, миллиардер, чье состояние оценивается в $1,7 млрд. Мать Николы, Клаудия Хеффнер, - модель.

В 11 лет Никола впервые появилась в кино, а в 15 уже стала узнаваема. Она дебютировала в рождественской комедии "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006).

Затем кинематограф дал ей путевку в мир моды. Девушке предложили поучаствовать в Неделе моды в Париже, несмотря на не слишком подходящие для модной индустрии параметры (ее рост 166 см), это не помешало ей продемонстрировать модельный талант в показе роскошных нарядов испанского дома моды.

Об отношениях наследника одной из самых известных и модных семей Британии и дочери миллиардера активно заговорили в начале 2020 года. В июле 2020 года Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм сыграли роскошную свадьбу.

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