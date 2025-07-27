60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото в ярком бикини

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли порадовала фанатов, опубликовав откровенное фото в красном бикини, передает NUR.KZ.

Новый пост появился в Instagram-аккаунте актрисы. 60-летняя звезда "Остина Пауэрса" сделала снимок в зеркале, позируя на палубе яхты в ярко-красном бикини с золотистыми цепями на лямках.

В комментариях подписчики восхищаются образом актрисы, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

Добавим, по информации на сайте IMDb, Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в Бейсингстоке, Хэмпшир, Великобритания. Ее отец был военным, а мать - учительницей.

На большом экране Херли дебютировала в 1987 году, снявшись в фильме "Ария". А первой ролью в Голливуде стал боевик "Пассажир 57" (1992).

Наиболее известные картины с ее участием - "Враг Шарпа", "Ослепленный желаниями", первая часть франшизы про супершпиона Остина Пауэрса, а также сериалы "Сплетница", "Приключения молодого Индианы Джонса" и другие.

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