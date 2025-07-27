60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото в ярком бикини
Опубликовано:
Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли порадовала фанатов, опубликовав откровенное фото в красном бикини, передает NUR.KZ.
Новый пост появился в Instagram-аккаунте актрисы. 60-летняя звезда "Остина Пауэрса" сделала снимок в зеркале, позируя на палубе яхты в ярко-красном бикини с золотистыми цепями на лямках.
В комментариях подписчики восхищаются образом актрисы, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.
Добавим, по информации на сайте IMDb, Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в Бейсингстоке, Хэмпшир, Великобритания. Ее отец был военным, а мать - учительницей.
На большом экране Херли дебютировала в 1987 году, снявшись в фильме "Ария". А первой ролью в Голливуде стал боевик "Пассажир 57" (1992).
Наиболее известные картины с ее участием - "Враг Шарпа", "Ослепленный желаниями", первая часть франшизы про супершпиона Остина Пауэрса, а также сериалы "Сплетница", "Приключения молодого Индианы Джонса" и другие.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268423-60-letnyaya-elizabet-herli-opublikovala-foto-v-yarkom-bikini/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах