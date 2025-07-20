Дочь Джуда Лоу задрала платье, показав ягодицы

Дочь британского актера Джуда Лоу - Айрис Лоу поделилась откровенным снимком в соцсети, задрав край платья и продемонстрировав ягодицы, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Айрис Лоу. Дочь актера опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала в оранжевом платье с открытой спиной и боковым разрезом.

Во время позирования девушка повернулась к камере спиной, задрала край платья и продемонстрировала обнаженные ягодицы.

Также в галерее поста опубликовано фото, на котором Айрис сняла себя в зеркале, в блестящих шортах и облегающей майке без бюстгальтера.

Добавим, как пишут Znaydaydzest, Айрис Лоу родилась 25 октября 2000 года в Лондоне и является дочерью киноактера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. Айрис имеет двух старших братьев - Рафферти и Руди Индиана Отиса Лоу.

Ее отец развелся с Сэди Фрост в 2003 году и был еще несколько раз женат. Поэтому модель по отцовской линии имеет также младших сводных сестер Софию и Аду. В 2020 году Джуд Лоу опять стал отцом - его новая жена, корпоративный психолог Филиппа Коэн находится в постоянных командировках, обучая персонал в разных странах, и с ребенком Джуду помогает именно Айрис.

Еще будучи в юном возрасте, Айрис мечтала о карьере модели. Ее крестная мать, супермодель Кейт Мосс, рассказала Лоу многое о сложном и ярком пути моделей мира Высокой моды.

Карьера Айрис Лоу началась с контракта с лондонским модельным агентством "TESS Management" и участия в рекламной компании британского бренда "Illustrated People" в 2015 году. В 2016 году, журнал "W Magazine", впервые познакомил поклонников моды с начинающей моделью.

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