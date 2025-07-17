"Тебе точно 60?": Элизабет Херли сразила фанатов фигурой в купальнике

Британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась в своем Instagram серией фото в бикини. Подписчики актрисы в восторге от ее фигуры, передает NUR.KZ.

60-летняя знаменитость опубликовала фото в голубом бикини с золотистыми деталями.

На другом фото актриса предстала в бежевом бикини в минималистичном стиле, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру.

Обе публикации пришлись по душе подписчикам звезды "Остина Пауэрса". Посты уже собрали десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

"Вау, ты всегда выглядишь восхитительно", "Сексуальная", "Идеальное тело", "Тебе точно 60?", "Но это слишком красиво", - пишут поклонники артистки.

К слову, Херли нередко делится фотками в купальниках или белье, демонстрируя подтянутое тело.

По информации на сайте IMDb, Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в Бейсингстоке, Хэмпшир, Великобритания. Ее отец был военным, а мать - учительницей.

На большом экране Херли дебютировала в 1987 году, снявшись в фильме "Ария". А первой ролью в Голливуде стал боевик "Пассажир 57" (1992).

Наиболее известные картины с ее участием – "Враг Шарпа", "Ослепленный желаниями", первая часть франшизы про супершпиона Остина Пауэрса, а также сериалы "Сплетница", "Приключения молодого Индианы Джонса" и другие.

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