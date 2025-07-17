"Тебе точно 60?": Элизабет Херли сразила фанатов фигурой в купальнике
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Британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась в своем Instagram серией фото в бикини. Подписчики актрисы в восторге от ее фигуры, передает NUR.KZ.
60-летняя знаменитость опубликовала фото в голубом бикини с золотистыми деталями.
На другом фото актриса предстала в бежевом бикини в минималистичном стиле, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру.
Обе публикации пришлись по душе подписчикам звезды "Остина Пауэрса". Посты уже собрали десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
"Вау, ты всегда выглядишь восхитительно", "Сексуальная", "Идеальное тело", "Тебе точно 60?", "Но это слишком красиво", - пишут поклонники артистки.
К слову, Херли нередко делится фотками в купальниках или белье, демонстрируя подтянутое тело.
По информации на сайте IMDb, Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в Бейсингстоке, Хэмпшир, Великобритания. Ее отец был военным, а мать - учительницей.
На большом экране Херли дебютировала в 1987 году, снявшись в фильме "Ария". А первой ролью в Голливуде стал боевик "Пассажир 57" (1992).
Наиболее известные картины с ее участием – "Враг Шарпа", "Ослепленный желаниями", первая часть франшизы про супершпиона Остина Пауэрса, а также сериалы "Сплетница", "Приключения молодого Индианы Джонса" и другие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2265951-tebe-tochno-60-elizabet-herli-srazila-fanatov-figuroy-v-kupalnike/
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