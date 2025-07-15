Жена звезды сериала "Слово пацана" опубликовала фотографии в откровенном мини-платье

Супруга известного российского актера Ивана Янковского Диана Пожарская опубликовала на своей странице в Instagram кадры со своей новой фотосессии, передает NUR.KZ.

Актриса Диана Пожарская опубликовала снимки в мини-платье. Судя из описания к публикации, фотосессия продлилась 15 минут.

Публикация, судя по комментариям, очень понравилась подписчикам. Восторженный отзыв также оставил супруг актриса - звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский.

"Господи, я влюбилась", "Шикарная", "Потрясная", "Какие ноги! Вы невероятная", - написали под постом подписчики актрисы.

По данным сайта Vokrug.tv, Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжский Волгоградской области. С 5 до 19 лет профессионально занималась спортивными бальными танцами, имеет степень КМС.

В 2016 году Диана окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, отучившись в мастерской А. Я. Михайловского.

В кино Диана Пожарская дебютировала в 2015 году.

Замужем за актером Иваном Янковским, пара воспитывает сына.

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