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      "Деревенская": Ивлеева в трусах и сапогах снялась в кабине трактора

      Опубликовано:

      Анастасия Ивлеева в леопардовой кофте
      Анастасия Ивлеева: YouTube/НАСТЯ ИВЛЕЕВА

      Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенной фотосессии в деревенском стиле - в трусах, сапогах и без бюстгальтера под майкой, передает NUR.KZ.

      Снимки появились в Instagram-аккаунте Ивлеевой. 34-летняя блогерша снялась в кабине трактора в белых трусах и полупрозрачной майке с пуговицами, без бюстгальтера.

      Мнения пользователей разделились: кто-то восхищается, а кто-то припоминает скандал с "голой вечеринкой".

      "Вам идет загородная жизнь", "Я не понимаю, как можно было деревню превратить в эстетику! Я восхищаюсь вами", "Гламуризация деревень ", "Голая вечеринка переехала в деревню?" - пишут пользователи в комментариях под постом.

      Напомним, в конце декабря блогер провела закрытую вечеринку с участием звезд российской эстрады - все гости появились на мероприятии в полупрозрачных нарядах. Это спровоцировало общественный скандал.

      Настя извинилась за проведение "голой" вечеринки, которую официально признали "пропагандой ЛГБТ" в России. Позже суд вынес приговор Ивлеевой за проведение скандального мероприятия.

      Добавим, по данным сайта 24smi, Анастасия родилась в деревне Разметелево Ленинградской области 8 марта 1991 года. В детстве помимо учебы в школе занималась спортом. Высшее образование Настя получила в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете рекламы и связей с общественностью.

      Сразу после школы она начала работать. Сначала Ивлеева освоила технику маникюра и устроилась в салон красоты. Через некоторое время сменила сферу деятельности на работу хостес в развлекательном учреждении. В 24 года девушка переехала в Москву и устроилась менеджером престижного автосалона.

      Устав от офисной работы, Ивлеева решила посвятить себя телевидению и подала документы в Высшую школу телевидения Ольги Спиркиной "Останкино ТВ". Дебютировала Настя передачей "Можно все!" на телеканале "Ю". Реалити-шоу было посвящено совместной жизни нескольких видеоблогеров в многокомнатном доме, где они совершенствовались в мастерстве.

      Кардинальным поворотом в биографии Ивлеевой стала ее интернет-деятельность. Со временем развитие личного блога стало основным видом деятельности Анастасии. Она обзавелась штатом сотрудников и стала чаще мелькать на ТВ.

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