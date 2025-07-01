"Стиль элегантный": младший брат Димаша Кудайбергена покорил Казнет своим образом

Младший брат всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Мансур разместил в соцсети новые фотографии и услышал в свой адрес массу теплых слов, передает NUR.KZ.

На фото молодой музыкант запечатлелся с гитарой в руках. Он сосредоточен на игре и не смотрит в камеру.

"Играю соло "Kieli Meken" даже не двигаясь", - отметил он.

Подписчики Мансура Кудайбергена, а их в Instagram уже больше 20 тысяч, оценили и фото, и его образ. В комментариях прозвучало много добрых слов, адресованных молодому таланту.

"Отлично, Мансур, и мне нравится твой образ - повседневный и элегантный", "Для классного музыканта можно и не двигаясь! Красавец!", "Прекрасного будущего тебе, дорогой Мансур. Играй неустанно и радуй всех", "Мне нравится твое чувство юмора, Мансур", - написали в Сети.