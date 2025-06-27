Звезда "Великолепного века" покрасовалась в топе с глубоким декольте

Турецкая актриса Мерве Болугур, известная по роли Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", показалась в наряде с глубоким декольте и похвасталась пышной грудью, передает NUR.KZ.

Мерве запечатлелась в черном топе с глубоким декольте и юбке. Она сидит в летнем кафе и улыбается на камеру.

"Что за день!" - поделилась она хорошим настроением.

Поклонники звезды "Великолепного века" восхитились ее красотой, но некоторые решили, что девушка отредактировала свое фото и призвали ее делиться естественными фото.

"Какое счастье видеть тебя такой", "Мерве очень красивая девушка, она мне очень нравится", "Когда умеешь замечать красивое, твоя жизнь становится еще прекраснее", "Вам не нужен FaceApp", "Ты так счастлива, дорогая", "Что за девушка!", "Дорогая, ты такая красивая, зачем нужен faceapp? Выкладывайте натуральные фото", - высказались в Сети.