"Жемчужина": звезда "Слово пацана" появилась в чувственном и нежном образе

25-летняя российская актриса Елизавета Базыкина, сыгравшая в нашумевшем сериале "Слово пацана", появилась в нежном образе и услышала в свой адрес массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Елизавета опубликовала черно-белые снимки в своем блоге, на которых запечатлелась босая в полупрозрачном платье.

Высокий разрез позволил оценить ее длинные и стройные ноги, а приталенный фасон платья - тонкую талию молодой актрисы.

Волосы она уложила мягкими локонами, что придало ее чувственному образу еще больше нежности. Фанаты тут же оценили фотосессию в комментариях.

Отметим, что у звезды "Слово пацана" около полумиллиона подписчиков в Instagram.

"Боже, как красиво", "Шикарная", "Обворожительная", "Королева шикарная, очень красивая", "Нежность", "Я восхищаюсь этой королевой", "Невероятно", "Жемчужина", "Восхищение", - не поскупились на лестные отзывы ее подписчики.