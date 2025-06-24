"Жемчужина": звезда "Слово пацана" появилась в чувственном и нежном образе
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25-летняя российская актриса Елизавета Базыкина, сыгравшая в нашумевшем сериале "Слово пацана", появилась в нежном образе и услышала в свой адрес массу комплиментов, передает NUR.KZ.
Елизавета опубликовала черно-белые снимки в своем блоге, на которых запечатлелась босая в полупрозрачном платье.
Высокий разрез позволил оценить ее длинные и стройные ноги, а приталенный фасон платья - тонкую талию молодой актрисы.
Волосы она уложила мягкими локонами, что придало ее чувственному образу еще больше нежности. Фанаты тут же оценили фотосессию в комментариях.
Отметим, что у звезды "Слово пацана" около полумиллиона подписчиков в Instagram.
"Боже, как красиво", "Шикарная", "Обворожительная", "Королева шикарная, очень красивая", "Нежность", "Я восхищаюсь этой королевой", "Невероятно", "Жемчужина", "Восхищение", - не поскупились на лестные отзывы ее подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2258925-zhemchuzhina-zvezda-slovo-pacana-poyavilas-v-chuvstvennom-i-nezhnom-obraze/
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