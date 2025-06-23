"Само очарование": младшая сестра Димаша Кудайбергена поделилась фото из Актау

Младшая сестра известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала фото в соцсети из Актау. Подписчики девушки не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

Раушан Кудайберген, которая с недавнего времени является невестой, побывала в Мангистауской области.

На фото девушка запечатлелась во время водной прогулки на катере. Раушан очаровательно улыбается, глядя в камеру, а позади нее открывается великолепный вид - бескрайнее синее море.

Одним из первых на публикацию Раушан отреагировал ее жених - актер Ермахан Аймахан. Он оставил "красное сердечко" и знак бесконечности. Девушка ответила ему тем же.

Подписчики отметили, что младшая сестра Димаша Кудайбергена очень красива и нежна. Они пожелали ей счастья в семейной жизни.

"У нашей Раушан абсолютной природная красота", "Невероятная красота", "Милая Раушан, как всегда само очарование! Наглядеться на тебя невозможно!" - гласят комментарии.

Напомним, в начале мая сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали Сеть.