"Само очарование": младшая сестра Димаша Кудайбергена поделилась фото из Актау
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Младшая сестра известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала фото в соцсети из Актау. Подписчики девушки не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.
Раушан Кудайберген, которая с недавнего времени является невестой, побывала в Мангистауской области.
На фото девушка запечатлелась во время водной прогулки на катере. Раушан очаровательно улыбается, глядя в камеру, а позади нее открывается великолепный вид - бескрайнее синее море.
Одним из первых на публикацию Раушан отреагировал ее жених - актер Ермахан Аймахан. Он оставил "красное сердечко" и знак бесконечности. Девушка ответила ему тем же.
Подписчики отметили, что младшая сестра Димаша Кудайбергена очень красива и нежна. Они пожелали ей счастья в семейной жизни.
"У нашей Раушан абсолютной природная красота", "Невероятная красота", "Милая Раушан, как всегда само очарование! Наглядеться на тебя невозможно!" - гласят комментарии.
Напомним, в начале мая сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали Сеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2258430-samo-ocharovanie-mladshaya-sestra-dimasha-kudaybergena-podelilas-foto-iz-aktau/
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