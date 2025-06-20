"Звезды теряют сияние перед тобой": актриса сериала "Лейла" покрасовалась в смелом наряде
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Турецкая киноактриса Джемре Байсел покрасовалась в смелом наряде - 26-летняя звезда сериала "Лейла" распахнула пиджак, под которым был только черный лиф, передает NUR.KZ.
Новые фотографии появились в Instagram Джемре. Отметим, что армия поклонников молодой актрисы растет с каждым днем и уже превысила 5,5 млн подписчиков.
На снимках турецкая кинозвезда запечатлелась в длиной узкой юбке и красном пиджаке, его она распахнула и продемонстрировала черный лиф. Волосы Джемре аккуратно уложены, а на ее шее - массивное украшение.
Нежный макияж подчеркнул природную красоту зеленоглазой чаровницы, да так, что ее поклонники вновь остались без ума от ее взгляда, фигуры и харизмы.
"Ты самая красивая и шикарная женщина на всей Земле. Перед твоей красотой скрывается солнце, плачет луна, звезды теряют сияние, розы вянут от зависти к твоей красоте", "Шикарная", "Красавица Джемре", - не скупятся на похвалу и "лайки" пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2257602-zvezdy-teryayut-siyanie-pered-toboy-molodaya-tureckaya-aktrisa-pokrasovalas-v-smelom-naryade/
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