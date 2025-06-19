"Идеальное тело": "Мисс Вселенная-2015" похвасталась фигурой в облегающем платье

35-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах показалась в приталенном платье и похвасталась тонкой талией, передает NUR.KZ.

"Из чего сделаны летние мечты", - написала актриса под фото.

Пиа Вуртцбах примерила приталенное коричневое платье в пол на одно плечо, она попозировала возле бассейна в черных солнцезащитных очках. Волосы она собрала в высокий пучок и выпустила длинные локоны вдоль лица.

Фанаты тут же оценили ее образ и оставили восторженные отзывы.

"Совершенно божественно", "Богиня Земли", "Обжигающе горячая королева Пиа", "Самая совершенная из всех!", "У тебя самое идеальное тело и лицо, которые я когда-либо видел! Ты должна быть самой сексуальной женщиной на Филиппинах и должна быть в первой десятке в мире", - написали в соцсети.