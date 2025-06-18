"Самая красивая султанша": звезда "Великолепного века" похвасталась талией в приталенном платье
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40-летняя турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая в популярном историческом сериале "Великолепный век", попозировала в платье, подчеркнувшем ее тонкую талию, передает NUR.KZ.
Новыми фото Пелин поделилась в своем Instagram. К слову, у турецкой кинозвезды 4,9 млн подписчиков.
Актриса попозировала в длинном платье на тонких бретелях, которое прекрасно "село" по ее фигуре. Она заколола волосы и дополнила образ сумкой нюдового цвета.
Из украшений Пелин предпочла длинные серьги, тонкий браслет и золотые кольца. Фанаты забросали комплиментами "дочь" султана Сулеймана и не поскупились на "лайки".
"Красавица Пело", "Ты такая удивительная и я люблю тебя", "Великолепно", "Очень красиво", "Самая красивая султанша", "Статуэтка", - гласят комментарии под фото актрисы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2256750-samaya-krasivaya-sultansha-zvezda-velikolepnogo-veka-pohvastalas-taliey-v-pritalennom-plate/
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