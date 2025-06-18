"Самая красивая султанша": звезда "Великолепного века" похвасталась талией в приталенном платье

40-летняя турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая в популярном историческом сериале "Великолепный век", попозировала в платье, подчеркнувшем ее тонкую талию, передает NUR.KZ.

Новыми фото Пелин поделилась в своем Instagram. К слову, у турецкой кинозвезды 4,9 млн подписчиков.

Актриса попозировала в длинном платье на тонких бретелях, которое прекрасно "село" по ее фигуре. Она заколола волосы и дополнила образ сумкой нюдового цвета.

Из украшений Пелин предпочла длинные серьги, тонкий браслет и золотые кольца. Фанаты забросали комплиментами "дочь" султана Сулеймана и не поскупились на "лайки".

"Красавица Пело", "Ты такая удивительная и я люблю тебя", "Великолепно", "Очень красиво", "Самая красивая султанша", "Статуэтка", - гласят комментарии под фото актрисы.